Глава СКР потребовал доклад о проверке деятельности компании «МСК» в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки в отношении руководства строительной компании «МСК». Дольщики, для которых застройщик возводит дома, жалуются на несоответствие возводимых объектов нормативным требованиям, сообщает информационный центр СКР.

К главе Следственного комитета в социальных сетях обратились участники долевого строительства жилых комплексов «Сердце Ростова 2», «Город у реки», «Рубин». Ростовчане жалуются на переносы сроков реализации проектов, нарушениях при строительстве и отсутствии необходимой социальной инфраструктуры на территории жилых комплексов.

«Обращения граждан в различные инстанции результатов не приносят. В СУ СК России по Ростовской области по озвученной информации организована процессуальная проверка», — отмечает информационный центр.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального СУ СКР Ростовской области доложить о ходе проверки и процессуальных решениях.

Ранее «Ъ-Юг» писал о том, что Стройнадзор подал иск в суд с требованием запретить структурам МСК принимать деньги от новых дольщиков для достройки двух многоэтажек в ЖК «Город у реки».

Анастасия Назарова