В суд передано дело об отравлении 126 жителей Минераловодского городского округа

Прокуратура Ставрополья направила в суд уголовное дело в отношении главного инженера ресурсоснабжающей организации, обвиненного в нарушениях, повлекших отравление 126 жителей Минераловодского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Данные обвиняемого установить не удалось.

По версии правоохранительных органов, обвиняемый не прекратил работу водоснабжения, зная, что вода не соответствует нормам. Также инженер не обеспечил лабораторный контроль и герметичность резервуаров после проведения аварийных работ.

«Допущенные нарушения привели к попаданию в распределительные сети некачественной воды, употребление которой повлекло заболевание 126 жителей Минераловодского городского округа Ставропольского края острой кишечной инфекцией»,— сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствие выдвинуло обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Рассматривать дело будут в Минераловодском городском суде.

Анастасия Назарова