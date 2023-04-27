В Ростове-на-Дону 6 мая откроется музей военно-исторических миниатюр

Музей военно-исторических миниатюр откроют в Центре детского технического творчества города Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.
1 / 4
Работы выполнены в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Миниатюры относятся к разным эпизодам российской военной истории.
«Готовится невероятная экспозиция: батальные сцены с участием миниатюрных фигурок солдат и офицеров, точных копий военной техники и вооружений разных исторических эпох и скрупулезно проработанные детали антуража — блиндажи, полуразрушенные здания, мосты, развороченная взрывами земля. Более трех тысяч предметов ручной работы в десятках диорам!»,— прокомментировал открытие музея депутат ростовской городской думы Павел Кузьмин.