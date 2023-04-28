Главные новости к утру 28 апреля

На совещании по развитию беспилотных авиационных систем Владимир Путин предложил начать учить управлению дронами в школах. Глава Сбербанка Герман Греф выступил за смягчение ограничений на фотосъемку с БПЛА. Правительство хочет создать систему налоговых льгот для производителей дронов.

Украина хочет поднять цену транзита российской нефти — она подала заявку на двухэтапное подорожание транспортировки с текущих €13,6 до €21 за тонну с 1 августа. По данным источников «Ъ», с 1 июня ставка за прокачку вырастет на 25%, до €17 за тонну, с 1 августа — еще на 23,5%, до €21 за тонну.

Минфин предложил создать секретный реестр имущества России за границей. Ведомство представило соответствующий проект закона, сейчас он находится на обсуждении.

Рейтинг президента США Джо Байдена упал до минимума с момента инаугурации — 37%, следует из апрельского опроса Gallup. 16% американцев назвали ситуацию в экономике отличной или хорошей, 47% — плохой.

Власти РФ разрешили Continental продать завод шин в Калуге структуре S8 Capital, узнал «Ъ». Стоимость сделки может составить 7–10 млрд руб., но пока она не закрыта, потому что Continental запросила одобрение у американского регулятора.

Международную космическую станцию (МКС) сведут с орбиты в 2030–2031 годах, заявил глава NASA Билл Нельсон. Все страны-участницы программы МКС, в том числе Россия, поддержали продление эксплуатации станции после 2024 года.

Microsoft не хочет отказываться от работы с частными российскими компаниями, выяснил «Ъ». Около 1 тыс. российских представительств международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции, получили предложения от Microsoft о продлении лицензии на ее софт.

По данным «Ъ», киберспортивные команды, спонсором которых выступает запрещенный в России букмекер 1xBet, могут не допустить к чемпионату «Игры будущего». Этот чемпионат под эгидой правительства планируется провести в 2024 году.

Украинский беспилотник ночью атаковал Суземский район Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз. Никто не пострадал, повреждено домовладение.

«Ъ» узнал подробности уголовного дела в отношении командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы. По версии обвинения, по приказам адмирала с использованием беспилотников и противокорабельных ракет три раза были атакованы российские суда, в том числе спасательный буксир «Василий Бех», что привело к гибели 11 военных.

О предстоящих 28 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».