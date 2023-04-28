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Коммерсантъ FM
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Греф предложил смягчить ограничения на фотосъемку с дронов

Глава Сбербанка Герман Греф предложил ослабить меры по контролю аэрофотосъемки с дронов. Свою инициативу он озвучил на совещании по развитию беспилотных авиационных систем, прошедшем с участием президента Владимира Путина.

По словам господина Грефа, контроль съемки с дронов — это «огромная проблема, которая тормозит развитие всей отрасли», потому что «без цифровых карт просто невозможно». «Весь мир идет по пути изъятия территорий, на которых нельзя проводить съемку, или она передается с подтверждением, что там нет ничего запрещенного. Я думаю, мы могли бы тему отработать и сделать предложения по изменению законодательства»,— считает он (цитата по ТАСС).

Глава Сбербанка добавил, что весь мир также идет к автоматизации беспилотных летательных аппаратов. «Развитие искусственного интеллекта позволяет это делать, но для этого нужна цифровая карта местности и хороший вычислитель на борту. И в этом случае мы сможем достаточно хорошо продвинуться»,— утверждает он.

Господин Путин во время совещания заявил, что считает отрасль беспилотной авиации «важнейшим направлением деятельности страны», а ее объем может достичь 1 трлн руб. В апреле, как узнал «Ъ», в правительстве сформировали перечень важных направлений технологического развития РФ до 2030 года. В итоговый список вошли проекты, ориентированные на обеспечение «технологического суверенитета», в том числе в отрасли беспилотников.

Подробности — в материале «Ъ» «Мысль с ограничением по высоте полета».

Лаура Кеффер

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