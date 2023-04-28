Главные анонсы 28 апреля

Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Проведут заседание сопредседатели Совета законодателей — председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Москве пройдет заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

В России пройдет заседание совета директоров ПАО «Горно-металлургическая компания "Норильский никель"». В повестке вопросы о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам 2022 года, о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, о кандидатурах на посты членов совета директоров компании и другие.

В Москве Бутырский суд начнет слушать по существу уголовное дело Михаила Хачатуряна, обвиняемого посмертно в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерями.

С 28 по 30 апреля в Москве пройдет московская неделя моды.

Досмотровая площадка Крымского моста со стороны Краснодарского края вновь заработает после реконструкции.