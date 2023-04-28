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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор сообщил о поврежденном из-за атаки БПЛА домовладении

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ночью украинский беспилотник атаковал Суземский район. По его словам, никто не пострадал, но повреждено домовладение.

Александр Богомаз

Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения. На месте работают оперативные службы»,— написал господин Богомаз в Telegram.

В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 21 апреля губернатор сообщил, что на территорию жилого дома в Клинцах упал беспилотник, пострадавших не было. Вчера, 27 апреля, в регионе был обстрелян поселок Климово, это привело к нарушению энергоснабжения.

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