Брянский губернатор сообщил о поврежденном из-за атаки БПЛА домовладении

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ночью украинский беспилотник атаковал Суземский район. По его словам, никто не пострадал, но повреждено домовладение.
Александр Богомаз
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения. На месте работают оперативные службы»,— написал господин Богомаз в Telegram.
В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 21 апреля губернатор сообщил, что на территорию жилого дома в Клинцах упал беспилотник, пострадавших не было. Вчера, 27 апреля, в регионе был обстрелян поселок Климово, это привело к нарушению энергоснабжения.