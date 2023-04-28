Брянский губернатор сообщил о поврежденном из-за атаки БПЛА домовладении

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ночью украинский беспилотник атаковал Суземский район. По его словам, никто не пострадал, но повреждено домовладение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения. На месте работают оперативные службы»,— написал господин Богомаз в Telegram.

В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 21 апреля губернатор сообщил, что на территорию жилого дома в Клинцах упал беспилотник, пострадавших не было. Вчера, 27 апреля, в регионе был обстрелян поселок Климово, это привело к нарушению энергоснабжения.

Лаура Кеффер