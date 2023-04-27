Украинскому адмиралу вменили три судна

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении командующего военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексея Неижпапы. Согласно обвинению, которое было заочно предъявлено вице-адмиралу, по его приказам с использованием беспилотников и противокорабельных ракет три раза были атакованы российские суда, в том числе спасательный буксир «Василий Бех», что привело к гибели 11 военнослужащих. Командующего заочно арестовал суд для организации его международного розыска, но, согласно сложившейся практике, Интерпол не включит его в разыскную базу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа

Фото: Press service of the Ukrainian Naval Forces / Reuters Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа

Фото: Press service of the Ukrainian Naval Forces / Reuters

Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР заочно арестовал Алексея Неижпапу на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции из-за границы. Розыск адмирала поручен полиции.

Основанием для уголовного преследования адмирала послужила ст. 12 УК РФ, в соответствии с которой иностранные граждане и лица без гражданства, которые не проживают в России постоянно, несут ответственность по российскому законодательству, если совершенное ими преступление направлено против интересов Российской Федерации либо ее граждан.

С помощью военной контрразведки ФСБ ГВСУ СКР установило, что Алексей Неижпапа является организатором как минимум трех преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего) УК и ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия) УК.

По версии следствия, помимо командующего Неижпапы в преступлениях участвовали неустановленные лица из числа руководителей разведывательного и оперативного управления ВМСУ, ситуационного центра, 10-й морской авиационной бригады и 406-й отдельной артиллерийской бригады.

2 мая 2022 года по приказу адмирала украинские беспилотники атаковали возле острова Змеиный в Черном море два российских скоростных десантно-транспортных катера БК-16 (полное водоизмещение — 19,5 т). 7 мая от действий БПЛА там же пострадал российский десантный катер Д-172 (105 т). Наконец, в четыре утра 17 июня ракетами, выпущенными с берега, в нейтральных водах Черного моря был потоплен спасательный буксир «Василий Бех» (1670 т).

В результате обстрелов, санкционированных адмиралом Неижпапой, говорится в материалах уголовного дела, представленных в суд, погибли 11 военнослужащих, а ВМФ России нанесен значительный ущерб.

Ранее все три уголовных дела расследовало ВСУ СКР по Черноморскому флоту, откуда их передали в центральный аппарат военного следствия, где расследования были объединены в одно производство. Под стражу, пусть и заочно, адмирала определили потому, что на свободе он продолжит совершать преступления.

Отметим, что ранее по ходатайству уже ФСБ Лефортовским судом был заочно арестован начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, обвиняемый в организации терактов (ст. 205 УК). По версии следствия, именно он мог стоять за взрывом трейлера на Крымском мосту.

При этом полноценный розыск обвиняемых с участием Интерпола фактически невозможен.

Международная полиция, по данным “Ъ” из источников в Генпрокуратуре, не отказывает России в приеме документов на обвиняемых, в том числе по событиям, связанным с конфликтом на Украине, однако не исполняет их, как правило не объясняя и причину этого.

Юрий Сенаторов