Главные новости за 27 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Кубанское минприроды выступило против строительства на Таманском полуострове нового курортного города в том виде, в котором он существует в проекте ГК «Самолет». В министерстве считают, что урбанизация природных территорий нанесет природе непоправимый вред.

Вице-губернатор Кубани по внутренней политике Игорь Чагаев подал в отставку в связи с переходом на новую работу. По данным источника «Ъ-Кубань», он продолжит работу в Херсонской области. Новым замглавы региона по вопросам внутренней политики назначен Александр Топалов.

Отель «Имеретинский», перешедший научно-технологическому университету «Сириус», будет использоваться для нужд учебного заведения. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе федеральной территории «Сириус».

Специалисты по продаже недвижимости зафиксировали резкий рост числа фейковых объявлений о продаже квартир в Сочи. Их доля сейчас достигает 35–50%.

Полузащитник ФК «Краснодар» Кади Боржес из-за полученной во время игры со «Спартаком» травмы головы сможет вернуться в строй только на летних сборах для подготовки к следующему сезону.

Власти Краснодара согласовали с ООО «Зелень Юга» (структура «Магнита») строительство в индустриальном парке «Краснодар» производственных помещений центра выращивания зеленных культур. Его планирует открыть в 2024 году.

Минсельхоз Краснодарского края предлагает ограничить импорт яблок. По мнению главы ведомства Федора Дереки, в таком количество зарубежной продукции на рынке нет необходимости.

По данным на 1 марта 2023 года, вклады и другие привлеченные средства физических лиц в Краснодарском крае превысили 1 трлн руб.

Строительство новой канализационной сети в центральной части Геленджика планируют завершить к 1 мая текущего года.

Работы на Яблоновском мосту в районе Краснодара планируют завершить к ноябрю текущего года.

В Краснодаре на Гагаринском бульваре на месте снесенных в 2019 году незаконных магазинов высадили 30 кленов.

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