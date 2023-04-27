В Краснодаре на месте снесенных магазинов заложили аллею кленов

В Краснодаре на Гагаринском бульваре на месте снесенных в 2019 году незаконных магазинов высадили 30 кленов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«В Прикубанке появилось еще одно место притяжения. Это новая парковая аллея. Она будет служить напоминанием о тех, кто стоял у истоков выборов в нашей стране, и о том, что у каждого гражданина есть право голоса»,— отметил мэр Краснодар Евгений Наумов.

Аллею высадили в честь 30-летия избирательной системы РФ, которое отмечается 27 апреля. Памятную дату установили федеральным законом в 2012 году. Она связана с началом работы Госдумы — 27 апреля 1906 года.

По словам председателя гордумы Краснодара Веры Галушко, избирательная комиссия Краснодарского края является одной из лучших в стране. Только в столице региона более 900 тыс. избирателей и 380 территориальных избирательных комиссий.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram