Власти Сириуса прокомментировали передачу отеля «Имеретинский» научно-технологическому университету

Отель «Имеретинский», перешедший научно-технологическому университету «Сириус», будет использоваться для нужд учебного заведения. Об этом сообщили «Коммерсантъ-Кубань» в пресс-службе федеральной территории «Сириус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: imperiousgroup.com Фото: imperiousgroup.com

«Планируется, что в нем будут жить ученые и преподаватели, а также участники научных, образовательных и культурно-просветительских мероприятий университета. Это полностью отвечает стоящим перед "Сириусом" целям по привлечению ведущих ученых и молодых талантливых сотрудников для решения важных научно-технологических задач»,— говорится в сообщении.

Днем ранее стало известно о переходе гостиничного комплекса под управление вуза.

Отель «Имеретинский» был обращен в собственность государства осенью 2022 года по решению Хамовнического районного суда Москвы. Прежним владельцем комплекса была компания «РогСибАл», которую СМИ связывают с миллиардером Олегом Дерипаской. Всего власти Сириуса отсудили у структур предпринимателя 13,8 га на берегу Имеретинской бухты, в районе которой расположен отель. Иски связаны с нецелевым использованием земель и самовольным строительством. В феврале текущего года стало известно о прекращении деятельности гостиничного комплекса.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram