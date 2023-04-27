В Сочи отметили резкий рост числа фиктивных объявлений о продаже недвижимости

Специалисты по продаже недвижимости зафиксировали резкий рост числа фейковых объявлений о продаже квартир в Сочи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сразу нескольких участников рынка недвижимости.

В настоящее время доля фиктивных объявлений о продаже жилья на курорте достигает 35–50%. За год рост составил 3%. Эксперты связывают рост показателя с приближением начала курортного сезона, падением предложения на рынке недвижимости в Турции и высокими ценами на жилье в Дубае.

«По нашим оценкам, сейчас около половины всех объявлений о продаже недвижимости в Сочи — фейковые. Одни преследуют цель привлечь внимание потенциальных покупателей, другие реализуют откровенно мошеннические схемы»,— цитирует издание заявление директора федеральной компании «Этажи» в Сочи Павла Быкова.

Участники рынка пояснили, что с помощью фиктивных объявлений авторы таких сообщений привлекают внимание потенциальных клиентов, настроившихся на покупку жилья. В частности, чаще всего встречаются объявления о продаже апартаментов на первой береговой линии. Получив отклик, торговцы предлагают клиентам другие объекты, расположенные гораздо дальше от моря и по большей стоимости. Такой сценарий является одним из самых безобидных, отмечают эксперты. В иных случаях за подобными объявлениями стоят мошенники, целью которых является залог за «очень выгодный объект».

Тенденцию роста числа фейковых объявлений о продаже недвижимости на курорте отмечают после Олимпиады 2014 года. Изменения связывают с наплывом большого числа покупателей.

Анастасия Донскова

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