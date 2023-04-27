Строительство новой канализационной сети в центре Геленджика завершат к 1 мая

Строительство новой канализационной сети в центральной части Геленджика планируют завершить к 1 мая текущего года. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы администрации Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы администрации Геленджика Алексея Богодистова

«В настоящее время завершаются работы на набережной — от ЗАГСа до улицы Островского. На этом участке построили 460 метров новых канализационных сетей из современного износостойкого материала»,— говорится в сообщении.

Работы ведутся в рамках проекта «Чистая бухта», предусматривающего строительство трех новых и реконструкцию пяти существующих канализационно-насосных станций. Активная фаза проекта началась в конце 2022 года. Тогда к работам приступили в восточной части городской набережной. Стоимость модернизации канализационной системы курорта оценили в 11 млрд руб.

Анастасия Донскова

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