На Кубани сбережения физлиц в банках превысили 1 триллион рублей

Вклады и другие привлеченные средства физических лиц на 1 марта 2023 года в Краснодарском крае составили 1 трлн 9 млрд руб. без учета эскроу-счетов, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

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По данным Южного ГУ Банка России, за год прирост по краю составил почти 13%, или 115,4 млрд руб., в сравнении с показателями марта 2022 года. При этом в целом по России – +9,1%, по ЮФО – +15,6% год к году. По сравнению с началом нынешнего года объем накоплений жителей Краснодарского края увеличился на 0,2%, или на 2,3 млрд руб.

В совокупной величине привлеченных средств населения 92,5% – средства в рублях. В целом по России – 88,6%, по ЮФО – 93,5%. На 1 марта 2022 года эта цифра в Краснодарском крае составляла 85,8%. Доля рублевой составляющей за год возросла на 6,7 процентного пункта. По России рост был равен 9,7%, по ЮФО – 5,6%.

«Рублевые средства населения за год возросли на 21,8%, до 933,5 млрд руб. По сравнению с началом года показатели остались практически без изменений. Остатки на счетах в иностранной валюте на 1 марта по сравнению с аналогичной датой прошлого года снизились более чем на 40%, до 75,7 млрд рублей», – прокомментировали «Ъ-Кубань в Южном ГУ Банка России».

Как ранее сообщил «Ъ-Кубань», в ВТБ прогнозируют отказ вкладчиков от доллара и евро к концу 2025 года. А до конца текущего года совокупная доля классических пассивов ВТБ в рублях и дружественных валютах достигнет 93%. Такой прогноз в ходе пресс-конференции дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В 2022 году жители Кубани активно переводили свои валютные сбережения в рубли. Как отмечал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев, во-первых, рублевые вклады защищены от санкционных рисков. Во-вторых, они застрахованы государством в пределах 1,4 млн руб. В-третьих, они более доходны. По данным на январь текущего года объем банковских сбережений и средств жителей Кубани за год вырос на 7% за год и составил 1 трлн руб.

Андрей Пугачев

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