Власти Краснодара согласовали с «Магнитом» строительство помещений центра зеленных культур

Власти Краснодара согласовали с ООО «Зелень Юга» (принадлежит АО «Тандер») строительство в индустриальном парке «Краснодар» производственных помещений центра выращивания зеленных культур. Его планирует открыть в 2024 году, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Благодаря центру появится почти 200 новых рабочих мест. На новой площадке будут выращивать петрушку, щавель, мяту и другую зелень. Там же будет происходить переработка и упаковка продукции, поэтому на полки магазинов она будет попадать практически с грядок.

«Благодаря современным технологиям будет запущен полный цикл производства качественных продуктов. И результат не будет зависеть от погоды. А это — вклад в продовольственную безопасность города, края и страны»,— отметил Евгений Наумов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зелень Юга» зарегистрировано в Краснодаре в 2017 году и принадлежит АО «Тандер». Директором является Кирилл Подкопаев. Компания занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. В 2021 году предприятие получило убыток в 241 тыс. руб.

Как отмечали в пресс-службе «Магнита», объем производства в центре составит более 2,5 тыс. тонн в год. Площадь под зеленными культурами будет 12 га, что сделает предприятие крупнейшим в своем сегменте на юге страны. Всего компания планирует выращивать там 10 видов зелени: петрушку, укроп, зеленый лук, щавель, шпинат, базилик, мяту, розмарин, рукколу и тимьян.

Татьяна Ручкина

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