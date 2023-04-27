Минприроды предпочло птиц «Самолету»

Кубанское минприроды выступило против строительства на Таманском полуострове нового курортного города в том виде, в котором он существует в проекте ГК «Самолет». Столичный застройщик планирует возвести в Темрюкском районе на собственном участке площадью 3 тыс. га жилые и гостиничные комплексы, деловой и медицинский кластеры, вузы и рекреационные территории. В министерстве считают, что урбанизация природных территорий нанесет природе непоправимый вред. Экологи сравнивают возможный ущерб от строительства города на Таманском полуострове с утратой орнитологической территории в Имеретинской низменности вследствие олимпийской стройки.



Московский застройщик «Самолет» планирует построить новый город на 30 тыс. га Таманского полуострова

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

Министерство природных ресурсов Краснодарского края дало отрицательную оценку проекту курортного города, который московский девелопер — ГК «Самолет» — планирует построить на Таманском полуострове. В ведомстве считают, что его реализация негативно отразится на природных экосистемах полуострова и расположенной здесь территории, которая имеет международное значение для гнездования, пролета и зимовки птиц.

По информации «Ъ-Кубань», с градостроительной точки зрения у краевой администрации вопросов к проекту нет, но власти требуют его тщательной доработки для полного соответствия экологическим нормам и всем критериям, связанным с целевым использованием сельхозугодий и виноградопригодных земель. Кроме того, разработчикам предлагают уточнить возможности для трудоустройства будущих жителей проектируемого города.

На момент подготовки публикации комментариев ГК «Самолет» по поводу возможных изменений проекта, связанных с необходимостью сохранения природных комплексов Таманского полуострова, и других корректировок получено не было.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минприроды, проект города ГК «Самолет» частично расположен в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения — зоологического заказника «Запорожско-Таманский». Кроме того, в 2023 году на побережье Азовского моря планируется создание еще одной ООПТ — прибрежного природного комплекса «Таманский».

«На Таманском полуострове сохранились уникальные участки кубанских степей. Большей частью они уже деградировали из-за прессинга человека. Дальнейшая урбанизация территории, предлагаемой к застройке, приведет к ухудшению уцелевших степных сообществ»,— рассказывает и. о. министра природных ресурсов края Сергей Еремин.

Заказник «Запорожско-Таманский» и прилегающая территория отнесены к ключевой орнитологической территории международного значения как место для гнездования, пролета и зимовки 10–13 видов птиц, а также как место массовой концентрации водоплавающих и околоводных птиц во время пролета и зимовки. На Таманском полуострове встречается 263 вида птиц, что составляет порядка 75% от орнитофауны Краснодарского края. В заказнике «Запорожско-Таманский» встречается 39 видов птиц, занесенных в Красные книги России и Краснодарского края.

«Размещение нового города, планируемое ГК "Самолет", может привести к обострению фактора беспокойства для орнитофауны заказника и прилегающей территории»,— считает глава краевого минприроды.

О планах масштабной застройки Таманского полуострова в конце 2022 года заявил гендиректор ГК «Самолет» Антон Елистратов. Город планируется разместить на участках общей площадью 3 тыс. га, которые являются собственностью застройщика. Территория расположена между поселками Батарейка и Ильич Темрюкского района, на берегу Динского залива.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Группа компаний "Самолет"» зарегистрировано в Одинцовском городском округе Московской области в 2014 году. Компания работает в отрасли консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2021 году выручка предприятия составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.

Проект «Самолета» включает создание курортных зон с отелями и пляжами, жилой застройки, спортивных и социальных объектов, а также делового и медицинского кластеров, IT-парка, университета, природных и археологических парков. Реализацию планируется начать в 2024 году, застройка рассчитана на два этапа.

Ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка, кандидат биологических наук Петр Тильба рассказал «Ъ-Кубань», что в период весенних и осенних миграций через Динской залив проходит трасса пролета птиц, относящаяся к восточноевропейскому пролетному пути. В этот период, по словам ученого, в прибрежной части, на мелководьях и косах останавливается большое количество птиц-мигрантов.

«Численность некоторых из них образует многотысячные скопления: до 200 тыс. лысух, 20 тыс. крякв, 200 тыс. красноголовых нырков, 1,5 тыс. лебедей-шипунов. В береговой полосе формируются крупные стаи куликов, разнообразие которых достигает свыше тридцати видов. Среди мигрантов встречается целый ряд краснокнижных видов, являющихся редкими, исчезающими: краснозобая казарка, орлан-белохвост, журавль-красавка, большой кроншнеп, золотистая ржанка и другие. В зимнее время водоемы Динского залива становятся станциями переживания птицами неблагоприятных условий. Незамерзающие лагуны привлекают водоплавающих птиц, многие из которых образуют крупные скопления. Их численность в отдельные годы достигает 11 тыс. особей. Общая же численность водоплавающих птиц, зимующих в Динском заливе, составляет 250 тыс. особей»,— говорит господин Тильба.

В «Экологической вахте по Северному Кавказу» «Ъ-Кубань» рассказали, что, даже если новый город будет построен вне границ двух ООПТ, в любом случае их природные комплексы подвергнутся колоссальному антропогенному воздействию. «Когда строительство города начнется, его развитие и разрастание в ущерб уникальным природным территориям будет невозможно остановить. Без пляжей, выхода к Азовскому морю и берегам Динского залива привлекательность этой территории в значительной степени утрачивается. Недопустимо, чтобы Таманский полуостров повторил судьбу Имеретинской низменности, где после Олимпиады-2014 была практически утрачена важнейшая орнитологическая территория»,— считают экологи.

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Наталья Нестеренко