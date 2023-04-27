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Минприроды предпочло птиц «Самолету»

Кубанское ведомство дало отрицательную оценку строительству нового города на Тамани

Кубанское минприроды выступило против строительства на Таманском полуострове нового курортного города в том виде, в котором он существует в проекте ГК «Самолет». Столичный застройщик планирует возвести в Темрюкском районе на собственном участке площадью 3 тыс. га жилые и гостиничные комплексы, деловой и медицинский кластеры, вузы и рекреационные территории. В министерстве считают, что урбанизация природных территорий нанесет природе непоправимый вред. Экологи сравнивают возможный ущерб от строительства города на Таманском полуострове с утратой орнитологической территории в Имеретинской низменности вследствие олимпийской стройки.

Московский застройщик «Самолет» планирует построить новый город на 30 тыс. га Таманского полуострова

Московский застройщик «Самолет» планирует построить новый город на 30 тыс. га Таманского полуострова

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

Министерство природных ресурсов Краснодарского края дало отрицательную оценку проекту курортного города, который московский девелопер — ГК «Самолет» — планирует построить на Таманском полуострове. В ведомстве считают, что его реализация негативно отразится на природных экосистемах полуострова и расположенной здесь территории, которая имеет международное значение для гнездования, пролета и зимовки птиц.

По информации «Ъ-Кубань», с градостроительной точки зрения у краевой администрации вопросов к проекту нет, но власти требуют его тщательной доработки для полного соответствия экологическим нормам и всем критериям, связанным с целевым использованием сельхозугодий и виноградопригодных земель. Кроме того, разработчикам предлагают уточнить возможности для трудоустройства будущих жителей проектируемого города.

На момент подготовки публикации комментариев ГК «Самолет» по поводу возможных изменений проекта, связанных с необходимостью сохранения природных комплексов Таманского полуострова, и других корректировок получено не было.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минприроды, проект города ГК «Самолет» частично расположен в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения — зоологического заказника «Запорожско-Таманский». Кроме того, в 2023 году на побережье Азовского моря планируется создание еще одной ООПТ — прибрежного природного комплекса «Таманский».

«На Таманском полуострове сохранились уникальные участки кубанских степей. Большей частью они уже деградировали из-за прессинга человека. Дальнейшая урбанизация территории, предлагаемой к застройке, приведет к ухудшению уцелевших степных сообществ»,— рассказывает и. о. министра природных ресурсов края Сергей Еремин.

Заказник «Запорожско-Таманский» и прилегающая территория отнесены к ключевой орнитологической территории международного значения как место для гнездования, пролета и зимовки 10–13 видов птиц, а также как место массовой концентрации водоплавающих и околоводных птиц во время пролета и зимовки. На Таманском полуострове встречается 263 вида птиц, что составляет порядка 75% от орнитофауны Краснодарского края. В заказнике «Запорожско-Таманский» встречается 39 видов птиц, занесенных в Красные книги России и Краснодарского края.

«Размещение нового города, планируемое ГК "Самолет", может привести к обострению фактора беспокойства для орнитофауны заказника и прилегающей территории»,— считает глава краевого минприроды.

О планах масштабной застройки Таманского полуострова в конце 2022 года заявил гендиректор ГК «Самолет» Антон Елистратов. Город планируется разместить на участках общей площадью 3 тыс. га, которые являются собственностью застройщика. Территория расположена между поселками Батарейка и Ильич Темрюкского района, на берегу Динского залива.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Группа компаний "Самолет"» зарегистрировано в Одинцовском городском округе Московской области в 2014 году. Компания работает в отрасли консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2021 году выручка предприятия составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.

Проект «Самолета» включает создание курортных зон с отелями и пляжами, жилой застройки, спортивных и социальных объектов, а также делового и медицинского кластеров, IT-парка, университета, природных и археологических парков. Реализацию планируется начать в 2024 году, застройка рассчитана на два этапа.

Ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка, кандидат биологических наук Петр Тильба рассказал «Ъ-Кубань», что в период весенних и осенних миграций через Динской залив проходит трасса пролета птиц, относящаяся к восточноевропейскому пролетному пути. В этот период, по словам ученого, в прибрежной части, на мелководьях и косах останавливается большое количество птиц-мигрантов.

«Численность некоторых из них образует многотысячные скопления: до 200 тыс. лысух, 20 тыс. крякв, 200 тыс. красноголовых нырков, 1,5 тыс. лебедей-шипунов. В береговой полосе формируются крупные стаи куликов, разнообразие которых достигает свыше тридцати видов. Среди мигрантов встречается целый ряд краснокнижных видов, являющихся редкими, исчезающими: краснозобая казарка, орлан-белохвост, журавль-красавка, большой кроншнеп, золотистая ржанка и другие. В зимнее время водоемы Динского залива становятся станциями переживания птицами неблагоприятных условий. Незамерзающие лагуны привлекают водоплавающих птиц, многие из которых образуют крупные скопления. Их численность в отдельные годы достигает 11 тыс. особей. Общая же численность водоплавающих птиц, зимующих в Динском заливе, составляет 250 тыс. особей»,— говорит господин Тильба.

В «Экологической вахте по Северному Кавказу» «Ъ-Кубань» рассказали, что, даже если новый город будет построен вне границ двух ООПТ, в любом случае их природные комплексы подвергнутся колоссальному антропогенному воздействию. «Когда строительство города начнется, его развитие и разрастание в ущерб уникальным природным территориям будет невозможно остановить. Без пляжей, выхода к Азовскому морю и берегам Динского залива привлекательность этой территории в значительной степени утрачивается. Недопустимо, чтобы Таманский полуостров повторил судьбу Имеретинской низменности, где после Олимпиады-2014 была практически утрачена важнейшая орнитологическая территория»,— считают экологи.

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Наталья Нестеренко

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