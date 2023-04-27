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На Кубани предлагают сократить импорт яблок

Минсельхоз Краснодарского края предлагает ограничить импорт яблок. Как пишет «РБК Краснодар», об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Федор Дерека в рамках гала-конференции «Абрикос».

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Он отметил, что потребность населения России в яблоках составляет 2 млн тонн. При этом в стране производят только 1,5 млн тонн продукции, треть из которой — на Кубани. Министр отмечает, что нужно ограничить страну «от импорта той продукции, которая здесь реально не нужна».

Он также подчеркнул, что власти Кубани помогают при закладке новых садов интенсивного типа. Сейчас в регионе действует программа «Малый сад», по которой каждый фермер может получить грант на закладку.

«Сегодня себестоимость закладки молодых садов интенсивного типа составляет 3-4 млн руб. Но и отдача здесь сегодня высокая, и господдержка хорошая. Я считаю, что садоводство — это наш большой приоритет»,— отметил Федор Дерека.

В декабре 2022 года гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой отменить решение о ввозе яблок с предприятий Молдавии. Кроме того, в документе предлагалось продлить ограничение импорта яблок в период их массового сбора и реализации.

Татьяна Ручкина

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