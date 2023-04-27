Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес в этом сезоне не сможет вернуться к играм

Полузащитник ФК «Краснодар» Кади Боржес сможет вернуться в строй только на летних сборах команды для подготовки к следующему сезону. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.
Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»
«После полученной травмы реабилитация будет длиться 15–20 дней, затем тщательное восстановление в районе одного-двух месяцев. Также все это время игрок будет носить специальную защитную маску»,— отметил источник.
24 апреля во время матча со «Спартаком» в 24-м туре РПЛ Кади Боржес столкнулся с защитником противников Георгием Джикией. Краснодарский спортсмен упал на газон и не смог самостоятельно подняться. С поля его увозили на скорой.
По информации издания, Кади получил перелом лицевой кости. Он был вынужден остаться в Москве для проведения обширного обследования головы. Остальная команда 25 апреля вернулась в Краснодар.
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