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Коммерсантъ FM
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Хоть юанем покати

Банки вновь привлекают у ЦБ китайскую валюту

У российских банков второй раз в апреле случилась значительная нехватка юаней. На этой неделе в рамках инструмента валютный своп банки привлекли у ЦБ свыше 3 млрд CNY при установленном лимите в 10 млрд CNY. Как отмечают эксперты, валютный своп с ЦБ — последняя инстанция для банков в привлечении юаней, ведь ставки на него выше, чем на биржевом рынке.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Российские банки через операции валютный своп приобрели у ЦБ рекордный объем юаней — 3,1 млрд CNY (на 37,3 млрд руб.). Ставка по валюте составила 3,83% годовых, по рублям — 6,5% годовых. Сразу после запуска этого инструмента в начале этого года (см. “Ъ” от 18 января) кредитные организации довольно редко пользовались этим инструментом — всего было проведено шесть сессий, причем первая прошла лишь 24 марта. При этом объемы уверенно росли, а предыдущий рекорд был установлен десять дней назад — 4 апреля банки заключили сделки своп на 2,8 млрд CNY (31,9 млрд руб.). Впрочем, пока спрос на своп-сделки с ЦБ по китайской валюте существенно меньше установленного регулятором лимита (10 млрд CNY).

При этом в конце недели на биржевом рынке также были зафиксированы рекордные объемы своп-операций с китайской валютой. В частности, в четверг на торгах Московской биржи объем составил 398,7 млрд руб., а в пятницу — 374 млрд руб. При это с начала года ежедневные объемы не превышали 300 млрд руб., а в большинстве случаев были ниже 250 млрд руб. Результаты последних дней более чем вдвое превышают суммарный объем торгов свопами с долларом и евро. Интерес к переносу позиций в юани уже не первый месяц превышает суммарные результат в долларе и евро, но ранее в этом году превышение редко составляло более 20%.

Аналитики Альфа-банка отмечали, что «рост спроса на юани отражает рост торговли с Китаем». При этом, по их оценке, рост использования юаней не означает, что предложения этой валюты достаточно — основным способом создания ликвидности в юанях внутри российского рынка был торговый профицит с Китаем. Однако к февралю этого года он опустился ниже $1 млрд (тогда как в мае 2022 года достигал максимума в $6 млрд). В сочетании с продолжающимся уходом из долларов как валюты расчетов в юани «это главная причина, по которой российский рынок может испытывать недостаток ликвидности в юанях», отмечают аналитики.

Рост объема биржевых свопов и других конверсионных операций с юанем отражает общую тенденцию перехода от «токсичных» долларов и евро к «дружественным» валютам: участники рынка регулируют возникающие валютные позиции и ликвидность, говорит банковский эксперт Алексей Нечаев.

Однако, по его словам, «валютный своп с ЦБ для большинства из них остается в качестве запасного варианта». За последние недели ставки привлечения китайской валюты у ЦБ были в среднем на 1,5 п. п. выше, чем это можно сделать на бирже, поясняет господин Нечаев. Объемы последних сделок с ЦБ могут говорить о том, что, вероятнее всего, речь идет о единицах крупных банков (1–5), которые эпизодически испытывают потребность в дополнительном привлечении юаней, отмечает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «К ЦБ идут в том случае, если нигде не получилось больше привлечь»,— указывает Алексей Нечаев.

При этом спрос на юани может определяться регуляторными или трансакционными нуждами. По словам господина Надоршина, в первом случае юани могут быть нужны для управления открытой валютной позицией. «Мы видим новости о выходе клиентов из валюты, что может вынуждать кого-то корректировать валютную позицию»,— поясняет эксперт. Во втором случае, возможно, банкам нужна валюта под какие-то внешнеторговые операции с контрагентами, проводящими платежи с китайской валютой. Китайские банки не очень активно взаимодействуют с российскими контрагентами, поэтому таких игроков в финансовом секторе не может быть много, указывает господин Надоршин.

Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев

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