В Петербурге и Ленобласти спрос на smart-устройства для дома вырос на треть

Жители Петербурга и Ленобласти стали проявлять повышенный интерес к решениям для умного дома (розетки, датчики контроля микроклимата, камеры видеонаблюдения). В данном сегменте спрос в 2022 году вырос на треть по сравнению с предыдущим периодом.

Также среди умных устройств высокий рост спроса показало оборудование для защиты дома. Например, в 2022 году жителями Петербурга и Ленобласти было приобретено датчиков дыма в два раза больше, чем в 2021 году. Спрос на датчики от бытовых аварий вырос на 85%, посчитали аналитики «Гольфстрим» (входит в экосистему МТС).

В целом по итогам прошлого года количество реализованных SIM-карт М2М соединения, необходимых для обеспечения связи умных устройств, увеличилось на 10% по сравнению с 2021 годом.

В корпоративном сегменте в топ отраслей, где M2M-соединения были наиболее востребованы, вошли энергетика и ЖКХ — их доля достигла 32%, промышленность (15%), транспорт (12%), недвижимость (10%), ритейл (8%).

По словам директора МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александра Соловенчука, компания ожидает дальнейшего роста этого рынка и готовит новые комплексные решения устройств для защиты. «В планах — работать с девелоперами, помогая еще на этапе строительства наполнить дома цифровыми решениями»,— отмечает спикер.

Алла Михеенко