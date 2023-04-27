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Вакуум как шанс для развития

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Эксперты говорят, что цифровизация российской экономики за последний год приостановилась. Процессы внедрения новых продуктов и программных решений идут — и даже, наверное, более интенсивно, чем в предыдущие годы, но пока это ситуация, про которую говорят: «Нужно бежать, чтобы оставаться на месте». Сейчас все усилия отечественной ИТ-отрасли направлены не на внедрение новых процессов и освоение новых секторов, а на замену импортных продуктов, ушедших с отечественного рынка в прошлом году. То есть, по сути, вся работа ведется для заполнения вакуума, образовавшегося из-за ухода западных компаний или сознательного решения властей избавиться от их продуктов (если говорить о госсекторе).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отчасти эта приостановка, вероятно, отразится на темпах развития экономики (хотя на фоне других факторов, влияющих на данный показатель, эти величины, скорее всего, будут малозаметными). С другой стороны, поиск новых решений всегда ведет к прорывам и неординарным векторам развития. Так, собственно, было с цифровизацией банковской системы. По сути, выращенная на пустом месте, она, эта система, к началу двадцатых годов оказалась одной из самых передовых в мире.

Сегодня оказаться в мировом авангарде будет несоизмеримо сложнее, учитывая санкции и общую экономико-политическую обстановку, в которой оказалась Россия. Однако и опираться на пессимистические прогнозы, вполне возможно, не стоит — по крайней мере в вопросах импортозамещения ИТ-решений. Несмотря на отток большого числа айтишников за границу, специалистов, сильных в этой сфере, в стране, к счастью, по-прежнему достаточно.

Валерий Грибанов, редактор business guide «Цифровая экономика»

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