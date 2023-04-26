WSJ: США и Южная Корея будут сотрудничать в области ядерного оружия

США и Южная Корея сегодня, 26 апреля, планируют подписать «Вашингтонскую декларацию», которая затрагивает вопросы ядерного планирования для «сдерживания нападения со стороны КНДР», сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Соглашение предполагает возможность использования ядерных сил Вашингтона для защиты Сеула, а в обмен южнокорейские власти должны отказаться от разработки собственного ядерного арсенала.

Текст соглашения будет обнародован позднее сегодня на встрече президента Южной Кореи Юн Сук Ёля с президентом США Джо Байденом. По данным WSJ, «в качестве демонстрации готовности Америки использовать свои ядерные средства сдерживания для защиты Южной Кореи» планируется отправить в Сеул американскую подлодку с баллистическими ракетами. В декларации также содержится призыв «обратить внимание на размещение на Корейском полуострове и вокруг него американских бомбардировщиков и других стратегических систем, способных нести ядерное оружие», однако их постоянное присутствие не предусматривается.

В рамках соглашения США и Южная Корея создадут консультативную группу по ядерным вопросам, в рамках которой высокопоставленные чиновники двух стран будут проводить регулярные встречи. Предполагается, что они обсудят «способы усиления сдерживания и случаи, в которых может быть применено ядерное оружие». Примеры таких случаев не приводятся. Уточняется, что группа «не будет рассматривать конкретные цели», а сосредоточится на ядерной угрозе со стороны КНДР и на том, как США и Южная Корея могут отреагировать в различных ситуациях.

США разместили тактическое ядерное оружие в Южной Корее в 1958 году, но убрали его после окончания холодной войны с Россией в 1991 году. Администрация Джо Байдена не планирует передислоцировать ядерное оружие на Корейский полуостров, подчеркивает WSJ.

В апреле Южная Корея, США и Япония провели первые в 2023 году трехсторонние противолодочные учения с участием американского авианосца Nimitz. Их целью было повышение способности противостоять угрозам со стороны подводного флота Северной Кореи. В ответ Пхеньян пригрозил США и их союзникам применением ядерного оружия. Северокорейский лидер Ким Чен Ын также обнародовал новую оборонную стратегию, делающую ставку на развитие «подавляющих наступательных сил».

Подробности — в материале «Ъ» «Сеул ждет звонка».

Лаура Кеффер