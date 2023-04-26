Петербургская Ladoga получила декларацию для производства ликеров Fruko Schulz

ООО «Группа «Ладога» получило декларацию о соответствии для выпуска ликеров Fruko Schulz. Производство будет осуществляться в Санкт-Петербурге на площадке Ladoga мощностью 5 млн дал в год, следует из данных, опубликованных в реестре Росаккредитации.

Ликеры Fruko Schulz производятся в Чехии с 1898 года. В 2010 году завод перешел под контроль владельцев Ladoga — производителя водки «Царская», джина Barrister, виски Fowler`s и т. д. О возможности Ladoga локализировать производство в России ранее говорил источник «Ъ» среди поставщиков алкоголя.

Как уточнили в российской компании, выпуск ликера в стране позволит диверсифицировать потенциальные риски санкций. В Ladoga добавили, что по около 40% деклараций выпуск продукции еще не начался. Их регистрация может позволить оперативно вывести продукцию на рынок. При этом в первом квартале 2023 года импорт продукции Fruko Schulz вырос в десять раз, до 20 тыс. дал, а до конца текущего года планируется импортировать 100 тыс. дал.

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