Производство интереса

В Нижегородской области появляется все больше маршрутов промышленного туризма: в Выксе можно увидеть полный цикл производства стали, гигантских труб и железнодорожных колес, в Нижнем — посмотреть, как изнутри устроена работа электросетевого комплекса, в Дзержинске — погулять рядом с уникальной башней инженера Владимира Шухова. Для жителей региона и туристов — это отличный способ разнообразить досуг и интересно провести выходные, а для самих промышленников подобные проекты — не просто имиджевые: маршруты на производство поднимают престиж инженерных профессий и способствуют развитию территорий.

За горячими впечатлениями

Выксунский завод Объединенной металлургической компании — один из пионеров промышленного туризма не только в Нижегородской области, но и в стране в целом. Первые программы с возможностью посетить производство появились здесь в 2018 году. Сегодня экскурсии очень популярны — завод ежегодно посещает около 4 тыс. гостей в год. Посмотреть, как плавят сталь и производят стальные трубы диаметром почти полтора метра, в Выксу едут не только из Нижнего Новгорода, Петербурга или Москвы, но и, например, из Республики Коми и даже Петропавловска-Камчатского.

В Выксе есть три маршрута на действующее производство и один по территории завода в рамках проекта индустриального стрит-арта. Маршрут «Рождение труб большого диаметра» проходит по территории прокатного стана-5000 и трубоэлектросварочного цеха. Процесс очень зрелищный: раскаленные стальные плиты под прокатной клетью превращаются в лист шириной 5 м и толщиной до 8 см. А затем туристам показывают, как из этого стального листа делают уникальные трубы «русского» размера для магистральных нефте- и газопроводов — диаметром 1420 мм с толщиной стенки до 48 мм.

Маршрут «Мир горячих колес» ведет в колесопрокатный цех завода, где показывают весь цикл производства — от порезки заготовок до финальной обработки колес.

Маршрут «Удивительные превращения стали» — самый горячий: он проходит по территории литейно-прокатного комплекса. Здесь выпускают горячекатаный стальной рулонный прокат для обсадных и нефтегазопроводных труб, стального профиля. Туристы могут увидеть полный цикл выпуска стали — выплавку, разливку и производство рулонного проката. После экскурсии каждый гость получает «частичку завода» — сувенир из пробы металла, которую используют на производстве.

В рамках маршрута «Искусство быть металлургом» по индустриальному стрит-арт парку на фасадах производственных цехов туристы увидят самую большую настенную роспись в мире, выполненную одним художником, — «Эволюция-2», площадью 10 800 м, две картины одного из основателей соцарта Эрика Булатова «Стой — Иди» и «Амбар в Нормандии», объединенные в один рисунок площадью более 2 500 м, и другие работы. Кроме того, туристам показывают уникальную инженерную конструкцию, сохранившуюся в Выксе, — водонапорную башню Владимира Шухова, прообраз Шаболовской. В ближайшие годы с территории завода ее перенесут в центр города, где ОМК создает индустриально-туристический «Шухов парк».

Особое внимание — технике безопасности. Каждая экскурсия начинается в музее истории завода, где туристов инструктируют, выдают спецодежду и средства индивидуальной защиты. По территории завода передвигаются на автобусе, группу сопровождают экскурсовод, сотрудник цеха и медработник. Есть ограничения по возрасту — с 14 лет, для младших детей есть сертифицированный присмотр. Для людей с инвалидностью есть специально разработанные маршруты: на колясках, для незрячих и слабовидящих, для глухих и слабослышащих.