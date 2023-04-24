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В Екатеринбурге откроют генконсульство Казахстана

В Екатеринбурге до конца июня откроют генеральное консульство Казахстана. Об этом представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов заявил в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

«Это инициатива этих стран, несмотря на санкционное давление западных государств, все равно Урал и Россия интересны для наших потенциальных друзей и потенциальных партнеров»,– цитирует господина Харлова ТАСС.

Напомним, в 2022 году в Екатеринбурге закрылись три генеральных консульства. Речь идет о консульствах Чехии, Болгарии и Украины. Сейчас на Урале работают 17 консульских учреждений.

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