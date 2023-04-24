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Коммерсантъ FM
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Силуанов: годовая инфляция в России составляет 3%

Годовая инфляция в России находится на уровне 3%, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он утверждает, что у правительства и Центробанка (ЦБ) всегда есть «план действий на случай сложных ситуаций и этот план сработал».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы приняли необходимые решения, которые позволили нейтрализовать бОльшую часть веденных санкций. Экономика просела, но не на 20%, а на 2,1%. Мы справились с инфляцией, которая в феврале—марте (2022 года.— "Ъ") скакнула до высоких уровней, сейчас инфляция 3%»,— заявил министр на марафоне «Знание» (цитата по ТАСС).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверяла, что регулятор не стремится загнать инфляцию к цели 4% «любой ценой». По результатам 2023 года ЦБ ожидает показатель на уровне 5–7%, а в 2024 году инфляция должна вернуться к 4%.

Об инфляционных ожиданиях россиян — в материале «Ъ» «Трать нетраченое».

Лаура Кеффер

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