ЦБ РФ: годовая инфляция замедлится в апреле, в дальнейшем вновь существенно ускорится

В базовом сценарии годовая инфляция в России составит 5–7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, следует из прогноза Банка России. В апреле показатель годовой инфляции продолжит снижаться, в последующие месяцы текущий рост цен будет более существенным.

«В апреле показатель годовой инфляции продолжит снижаться из-за эффекта высокой базы весны прошлого года. Во втором полугодии по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов второй половины 2022 года этот показатель несколько повысится»,— говорится в материале ЦБ «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии (март 2023 года)».

«В последующие месяцы (после апреля.— “Ъ”), напротив, из расчета годовой инфляции будут постепенно выходить низкие значения месячных приростов второй половины 2022 года, а текущий рост цен будет более существенным»,— говорится в расширенном комментарии. Соответственно, показатель годовой инфляции будет повышаться, отмечает ЦБ.

В марте 2023 года годовая инфляция составила 3,51%, что на 7,48 п. п. ниже значения предыдущего месяца, напоминает ЦБ. Недельная инфляция с 4 по 10 апреля замедлилась до 0,11% с 0,13% неделей ранее. В помесячном выражении рост цен замедлился до 0,37%.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Инфляция прогнозов не портит».

Мария Федотова