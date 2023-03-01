Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Госдумы Хамзаев призвал запретить часть аниме из-за «ЧВК Рёдан»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что отдельные аниме-сериалы нужно запретить. По его мнению, «аниме-контент» содержит признаки «деструктивного толка», которые могут разрушить традиционные ценности. По словам депутата, «различный деструктив» навязывается в аниме через 25-й кадр.

«Необходимо ограничить доступ к отдельным аниме-сериалам и играм в России. Мы проанализировали источник того, что стояло за нападениями отдельных молодых людей в торговых центрах. Эдакая игра, которую они захотели перенести в жизнь из сюжета»,— сказал депутат «РИА Новости».

«Сегодня аниме-контент содержит признаки деструктивного толка, направленного на разрушение наших традиционных ценностей, межнационального и межконфессионального единства»,— полагает Султан Хамзаев.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала «Рёдан» очевидно депрессивно-агрессивной субкультурой. По мнению госпожи Мизулиной, в среде поклонников аниме многие «исповедуют насилие». Роскомнадзор отправил материалы, связанные с «ЧВК Рёдан», на экспертизу в Росмолодежь. В МВД предположили, что «все идет с Украины».

«ЧВК Рёдан» начали называть себя фанаты японских комиксов Hunter x Hunter, в которых действует преступная организация «Геней Рёдан». Любители этого аниме одеваются в клетчатые штаны, черные футболки или толстовки с изображением паука и цифрой 4.

Внимание на «ЧВК Рёдан» обратили после драки 19 февраля в ТЦ «Авиапарк» в Москве с участием молодых людей, одетых в такую одежду. После этого полиция начала устраивать облавы на школьников, похожих на фанатов аниме Hunter x Hunter, в торговых центрах по всей России.

Как утверждает «Медиазона» (признана Минюстом иноагентом), ей удалось найти среди самый первый Telegram-канал «Рёдан». В одном из постов говорилось, что драка 19 февраля в «Авиапарке» произошла по бытовому поводу: «компания спортсменов» напала на длинноволосых фанатов аниме в черных кофтах «просто за внешний вид».

Зачем депутаты и силовики, возможно, борются с несуществующей субкультурой — читайте в материале «Паучная фантастика».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...