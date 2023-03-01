Депутат Госдумы Хамзаев призвал запретить часть аниме из-за «ЧВК Рёдан»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что отдельные аниме-сериалы нужно запретить. По его мнению, «аниме-контент» содержит признаки «деструктивного толка», которые могут разрушить традиционные ценности. По словам депутата, «различный деструктив» навязывается в аниме через 25-й кадр.

«Необходимо ограничить доступ к отдельным аниме-сериалам и играм в России. Мы проанализировали источник того, что стояло за нападениями отдельных молодых людей в торговых центрах. Эдакая игра, которую они захотели перенести в жизнь из сюжета»,— сказал депутат «РИА Новости».

«Сегодня аниме-контент содержит признаки деструктивного толка, направленного на разрушение наших традиционных ценностей, межнационального и межконфессионального единства»,— полагает Султан Хамзаев.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала «Рёдан» очевидно депрессивно-агрессивной субкультурой. По мнению госпожи Мизулиной, в среде поклонников аниме многие «исповедуют насилие». Роскомнадзор отправил материалы, связанные с «ЧВК Рёдан», на экспертизу в Росмолодежь. В МВД предположили, что «все идет с Украины».

«ЧВК Рёдан» начали называть себя фанаты японских комиксов Hunter x Hunter, в которых действует преступная организация «Геней Рёдан». Любители этого аниме одеваются в клетчатые штаны, черные футболки или толстовки с изображением паука и цифрой 4.

Внимание на «ЧВК Рёдан» обратили после драки 19 февраля в ТЦ «Авиапарк» в Москве с участием молодых людей, одетых в такую одежду. После этого полиция начала устраивать облавы на школьников, похожих на фанатов аниме Hunter x Hunter, в торговых центрах по всей России.

Как утверждает «Медиазона» (признана Минюстом иноагентом), ей удалось найти среди самый первый Telegram-канал «Рёдан». В одном из постов говорилось, что драка 19 февраля в «Авиапарке» произошла по бытовому поводу: «компания спортсменов» напала на длинноволосых фанатов аниме в черных кофтах «просто за внешний вид».

Зачем депутаты и силовики, возможно, борются с несуществующей субкультурой — читайте в материале «Паучная фантастика».

Анастасия Ларина