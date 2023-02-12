Депутат Султан Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») заявил о необходимости ввести уголовную ответственность за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России.

«Между тем у Героя России сейчас даже нет возможности ответить на оскорбление, потому что выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в зоне СВО (специальной военной операции.— “Ъ”)»,— сказал депутат (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, их должны защищать общество и государство.

Султан Хамзаев приводит в пример командующего Восточным военным округом Рустама Мурадова, которого, по словам депутата, критикуют, несмотря на звание Героя России и особую благодарность от премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Рустам Мурадов был назначен командующим Восточным военным округом в октябре прошлого года. В июле в Минобороны рассказали, что господин Мурадов командует группировкой «Восток» на Украине. Звание Героя России он получил в 2017 году. С декабря 2018-го он являлся заместителем командующего войсками Южного военного округа. Также он командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

Эрдни Кагалтынов