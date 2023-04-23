Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за выходные 22–23 апреля

22 апреля в центре Белгорода — у дома №15 по улице Шаландина — на глубине 5 метров была обнаружена ФАБ-500 — 500-килограммовая авиабомба фугасного действия. ФАБ-500, как оказалось, была вторым снарядом, который в результате нештатной ситуации сошел с истребителя-бомбардировщика Су-34, который пролетал над Белгородом поздно вечером 20 апреля. Первый снаряд упал в нескольких десятках метров от места обнаружения ФАБ-500 — на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина. В результате взрыва образовалась воронка диаметром 20 метров, пострадали три человека. ФАБ-500, как стало известно только 22 апреля, сбила три балкона у дома №15 по улице Шаландина и ушла под землю. Во время работ по извлечению авиабомбы были эвакуированы 17 многоквартирных домов, в которых проживает более 3 тыс. человек. После этого бомбу вывезли на полигон и уничтожили. В целом работы по извлечению и ликвидации ФАБ-500 заняли несколько часов.

Фотогалерея

Эвакуация в Белгороде из-за бомбы — фоторепортаж

Предыдущая фотография
Неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500 нашли во дворе дома 15 по улице Шаландина на глубине 5-7 м

Неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500 нашли во дворе дома 15 по улице Шаландина на глубине 5-7 м

Фото: Василий Вспышкин

Власти объявили эвакуацию 17 жилых домов в радиусе 200 м от бомбы, в них проживало около 3 тыс. человек

Власти объявили эвакуацию 17 жилых домов в радиусе 200 м от бомбы, в них проживало около 3 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Для извлечения снаряда в районе перекрыли водоснабжение

Для извлечения снаряда в районе перекрыли водоснабжение

Фото: Василий Вспышкин

Перед тем, как боеприпас вывезли на полигон, с него демонтировали взрыватель

Перед тем, как боеприпас вывезли на полигон, с него демонтировали взрыватель

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Авиабомба была вывезена на специальный полигон в Яковлевский городской округ и уничтожена

Авиабомба была вывезена на специальный полигон в Яковлевский городской округ и уничтожена

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Боеприпас сошел с самолета Су-34 поздно вечером 20 апреля в результате нештатной ситуации

Боеприпас сошел с самолета Су-34 поздно вечером 20 апреля в результате нештатной ситуации

Фото: Вадим Сериков

Снаряд повредил жилые дома

Снаряд повредил жилые дома

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Вынесенная из пострадавших квартир мебель

Вынесенная из пострадавших квартир мебель

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Выбитые стекла окон и разрушенные балконы в результате схода боеприпаса

Выбитые стекла окон и разрушенные балконы в результате схода боеприпаса

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Выбитая сходом авиабомбы часть стены

Выбитая сходом авиабомбы часть стены

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Эвакуация жителей из близлежащих домов

Эвакуация жителей из близлежащих домов

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

На месте взрыва первого снаряда образовалась воронка, были проведены работы по восстановлению дорожного полотна

На месте взрыва первого снаряда образовалась воронка, были проведены работы по восстановлению дорожного полотна

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Укладка асфальта на месте взрыва первой бомбы

Укладка асфальта на месте взрыва первой бомбы

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Работы по восстановлению дорожного полотна на месте взрыва первого снаряда

Работы по восстановлению дорожного полотна на месте взрыва первого снаряда

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

В результате взрыва первого боеприпаса было повреждено находившееся неподалеку здание магазина «Пятерочка»

В результате взрыва первого боеприпаса было повреждено находившееся неподалеку здание магазина «Пятерочка»

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Местные жители наблюдают за работами по восстановлению дороги

Местные жители наблюдают за работами по восстановлению дороги

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 16

Неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500 нашли во дворе дома 15 по улице Шаландина на глубине 5-7 м

Фото: Василий Вспышкин

Власти объявили эвакуацию 17 жилых домов в радиусе 200 м от бомбы, в них проживало около 3 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Для извлечения снаряда в районе перекрыли водоснабжение

Фото: Василий Вспышкин

Перед тем, как боеприпас вывезли на полигон, с него демонтировали взрыватель

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Авиабомба была вывезена на специальный полигон в Яковлевский городской округ и уничтожена

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Боеприпас сошел с самолета Су-34 поздно вечером 20 апреля в результате нештатной ситуации

Фото: Вадим Сериков

Снаряд повредил жилые дома

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Вынесенная из пострадавших квартир мебель

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Выбитые стекла окон и разрушенные балконы в результате схода боеприпаса

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Выбитая сходом авиабомбы часть стены

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Эвакуация жителей из близлежащих домов

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

На месте взрыва первого снаряда образовалась воронка, были проведены работы по восстановлению дорожного полотна

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Укладка асфальта на месте взрыва первой бомбы

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Работы по восстановлению дорожного полотна на месте взрыва первого снаряда

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

В результате взрыва первого боеприпаса было повреждено находившееся неподалеку здание магазина «Пятерочка»

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Местные жители наблюдают за работами по восстановлению дороги

Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев  /  купить фото

Смотреть

Представитель МИД РФ Мария Захарова 22 апреля заявила, что из России высылаются более 20 немецких дипломатов. Это зеркальный ответ на действия властей Германии, которые ранее решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. Издание Bild со ссылкой на источник сообщило, что Москву покинут 34 из 90 германских дипломатов.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что взял Николая Пескова, 33-летнего сына пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на службу в частную военную компанию по подложным документам. Сам Николай Песков сообщил, что за время службы получил медаль «За отвагу».

Власти Кипра заморозили активы физических и юридических лиц, которые «помогали российским олигархам обходить санкции» США и Великобритании.

ЕС в рамках 11-го пакета санкций против России планирует запретить транзит многих товаров через территорию РФ. По словам источников агентства Bloomberg, знакомых с обсуждениями, запрет на транзит распространится на многочисленные технологии, а также на другие товары, включая несколько типов транспортных средств.

МВД России включило правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в билеты для теоретического экзамена для получения водительских прав на управление всеми категориями транспортных средств.

Власти США отказались выдавать визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорк. Господин Лавров, комментируя отказ в выдаче виз журналистам, заявил, что Россия «не забудет и не простит» эти действия американских властей.

Госпогранслужба Азербайджана сообщила об установке контрольного пункта пропуска в начале дороги Лачин—Ханкенди на границе с Армений (на въезде в Лачинский коридор). Погранслужба объяснила эту меру предотвращением переброски «живой силы, боеприпасов» и военной техники со стороны Армении.

Правительство Нижегородской области объявило, что нижегородцы, не имеющие работы и добровольно заключающие контракт на военную службу для участия в спецоперации на Украине, получат возможность трудоустроиться на предприятия области.

Криптобиржа Binance разрешила клиентам пополнять депозиты с российских карт и кошельков Qiwi. В личном кабинете также указывается, что платформа поддерживает все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Николай Борцов умер в возрасте 77 лет. В 2012–2021 годах Николай Борцов попадал в список богатейших госслужащих России журнала Forbes.

Умер депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Джашарбек Узденов. Ему было 56 лет. Господин Узденов был членом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

В Дагестане выявлено 188 случаев заболевания корью. Руководитель управления Роспотребнадзора Залимхан Омариев связал «напряженную ситуацию» по кори в республике с отказом жителей от вакцинации.

Сергей Павлович оказался в шаге от того, чтобы первым из россиян завоевать титул чемпиона UFC, главного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в супертяжелом весе. Претендентом на него Павловича сделала шестая подряд победа нокаутом в первом раунде. Американец Кертис Блейдс продержался против российского бойца всего три минуты.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...