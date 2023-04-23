Главные новости за выходные 22–23 апреля

22 апреля в центре Белгорода — у дома №15 по улице Шаландина — на глубине 5 метров была обнаружена ФАБ-500 — 500-килограммовая авиабомба фугасного действия. ФАБ-500, как оказалось, была вторым снарядом, который в результате нештатной ситуации сошел с истребителя-бомбардировщика Су-34, который пролетал над Белгородом поздно вечером 20 апреля. Первый снаряд упал в нескольких десятках метров от места обнаружения ФАБ-500 — на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина. В результате взрыва образовалась воронка диаметром 20 метров, пострадали три человека. ФАБ-500, как стало известно только 22 апреля, сбила три балкона у дома №15 по улице Шаландина и ушла под землю. Во время работ по извлечению авиабомбы были эвакуированы 17 многоквартирных домов, в которых проживает более 3 тыс. человек. После этого бомбу вывезли на полигон и уничтожили. В целом работы по извлечению и ликвидации ФАБ-500 заняли несколько часов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова 22 апреля заявила, что из России высылаются более 20 немецких дипломатов. Это зеркальный ответ на действия властей Германии, которые ранее решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. Издание Bild со ссылкой на источник сообщило, что Москву покинут 34 из 90 германских дипломатов.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что взял Николая Пескова, 33-летнего сына пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на службу в частную военную компанию по подложным документам. Сам Николай Песков сообщил, что за время службы получил медаль «За отвагу».

Власти Кипра заморозили активы физических и юридических лиц, которые «помогали российским олигархам обходить санкции» США и Великобритании.

ЕС в рамках 11-го пакета санкций против России планирует запретить транзит многих товаров через территорию РФ. По словам источников агентства Bloomberg, знакомых с обсуждениями, запрет на транзит распространится на многочисленные технологии, а также на другие товары, включая несколько типов транспортных средств.

МВД России включило правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в билеты для теоретического экзамена для получения водительских прав на управление всеми категориями транспортных средств.

Власти США отказались выдавать визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорк. Господин Лавров, комментируя отказ в выдаче виз журналистам, заявил, что Россия «не забудет и не простит» эти действия американских властей.

Госпогранслужба Азербайджана сообщила об установке контрольного пункта пропуска в начале дороги Лачин—Ханкенди на границе с Армений (на въезде в Лачинский коридор). Погранслужба объяснила эту меру предотвращением переброски «живой силы, боеприпасов» и военной техники со стороны Армении.

Правительство Нижегородской области объявило, что нижегородцы, не имеющие работы и добровольно заключающие контракт на военную службу для участия в спецоперации на Украине, получат возможность трудоустроиться на предприятия области.

Криптобиржа Binance разрешила клиентам пополнять депозиты с российских карт и кошельков Qiwi. В личном кабинете также указывается, что платформа поддерживает все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Николай Борцов умер в возрасте 77 лет. В 2012–2021 годах Николай Борцов попадал в список богатейших госслужащих России журнала Forbes.

Умер депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Джашарбек Узденов. Ему было 56 лет. Господин Узденов был членом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

В Дагестане выявлено 188 случаев заболевания корью. Руководитель управления Роспотребнадзора Залимхан Омариев связал «напряженную ситуацию» по кори в республике с отказом жителей от вакцинации.

Сергей Павлович оказался в шаге от того, чтобы первым из россиян завоевать титул чемпиона UFC, главного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в супертяжелом весе. Претендентом на него Павловича сделала шестая подряд победа нокаутом в первом раунде. Американец Кертис Блейдс продержался против российского бойца всего три минуты.