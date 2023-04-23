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Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Умер депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Джашарбек Узденов. Ему было 56 лет. Господин Узденов был членом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. О смерти господина Узденова сообщила фракция партии.

Джашарбек Узденов

Джашарбек Узденов

Фото: Государственная Дума

Джашарбек Узденов

Фото: Государственная Дума

В сообщении партии не говорится об обстоятельствах смерти, однако уточняется, что господин Узденов умер «после тяжелой и продолжительной болезни».

Джашарбек Узденов в 2009–2013 годах был депутатом народного собрания Карачаево-Черкесии. С 2020 по 2021-й был министром природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии. Депутатом Госдумы он стал 19 сентября 2021 года.

Также сегодня, 23 апреля, в возрасте 77 лет умер депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Николай Борцов.

Лусине Баласян

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