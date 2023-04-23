Нижегородские власти пообещали трудоустроить безработных, ушедших добровольцами в зону спецоперации

Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщила, что нижегородцы, не имеющие работы и добровольно заключающие контракт на военную службу для участия в спецоперации на Украине, получат возможность трудоустроиться на предприятия области.

При заключении контракта они будут трудоустроены, и от предприятия дополнительно получат единовременную выплату в размере 100 тыс. руб., а также ежемесячные выплаты по 50 тыс. руб. на период действия военного контракта. О каких именно предприятиях идет речь, власти пока не пояснили.

По словам собеседников «Ъ-Приволжье», работа по привлечению предприятий к материальной поддержке безработных добровольцев началась около двух недель назад, но каких-либо законодательных актов на уровне региона по этому поводу пока не принималось — речь идет о персональных договоренностях с заводами.

Роман Кряжев, Нижний Новгород