Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор объяснил «напряженную ситуацию» по кори в Дагестане отказом жителей от вакцинации

В Дагестане сложилась напряженная, но контролируемая ситуация с корью. Такую оценку представил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Залимхан Омариев. Рост заболеваемости корью в Дагестане он объяснил отказом жителей вакцинироваться. Накануне, 22 апреля, в ведомстве заявили о 188 лабораторно подтвержденных в республике случаев кори.

Залимхан Омариев

Залимхан Омариев

Фото: Соцсети Роспотребнадзора Дагестана

Залимхан Омариев

Фото: Соцсети Роспотребнадзора Дагестана

«На сегодняшний день эпидемиологическую ситуацию по кори в республике я бы охарактеризовал как напряженную, но контролируемую. Речь на самом деле даже не о числе случаев заболевания, хоть это и важная характеристика, а именно о том, что люди в ходе проведения противоэпидемических мероприятий зачастую не идут на контакт и отказываются прививаться»,— рассказал господин Омариев (цитата по «РИА Новости»).

По словам Залимхана Омариева, вспышек инфекции в организованных коллективах — детских садах, школах, домах-интернатах, лечебных учреждениях — удалось не допустить. «Это, пожалуй, наиболее значимая характеристика эпидемического процесса, которая позволяет нам говорить, что эпидемиологическая ситуация контролируемая»,— добавил он.

Что такое корь и чем она опасна

Читать далее

3 апреля в Дагестане началась вакцинация не привитых от кори. 7 апреля ведомство сообщило об очагах заболевания в школах и детских садах. В некоторых из них на 21 день (максимальный инкубационный период) приостановили прием непривитых детей.

Случаи заболевания корью были зафиксированы в 44 регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, локальные очаги заболевания удается «очень быстро купировать». Необходимости в системных ограничениях Роспотребнадзор не видит.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...