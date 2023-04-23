Роспотребнадзор объяснил «напряженную ситуацию» по кори в Дагестане отказом жителей от вакцинации

В Дагестане сложилась напряженная, но контролируемая ситуация с корью. Такую оценку представил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Залимхан Омариев. Рост заболеваемости корью в Дагестане он объяснил отказом жителей вакцинироваться. Накануне, 22 апреля, в ведомстве заявили о 188 лабораторно подтвержденных в республике случаев кори.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Залимхан Омариев

Фото: Соцсети Роспотребнадзора Дагестана Залимхан Омариев

Фото: Соцсети Роспотребнадзора Дагестана

«На сегодняшний день эпидемиологическую ситуацию по кори в республике я бы охарактеризовал как напряженную, но контролируемую. Речь на самом деле даже не о числе случаев заболевания, хоть это и важная характеристика, а именно о том, что люди в ходе проведения противоэпидемических мероприятий зачастую не идут на контакт и отказываются прививаться»,— рассказал господин Омариев (цитата по «РИА Новости»).

По словам Залимхана Омариева, вспышек инфекции в организованных коллективах — детских садах, школах, домах-интернатах, лечебных учреждениях — удалось не допустить. «Это, пожалуй, наиболее значимая характеристика эпидемического процесса, которая позволяет нам говорить, что эпидемиологическая ситуация контролируемая»,— добавил он.

3 апреля в Дагестане началась вакцинация не привитых от кори. 7 апреля ведомство сообщило об очагах заболевания в школах и детских садах. В некоторых из них на 21 день (максимальный инкубационный период) приостановили прием непривитых детей.

Случаи заболевания корью были зафиксированы в 44 регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, локальные очаги заболевания удается «очень быстро купировать». Необходимости в системных ограничениях Роспотребнадзор не видит.

Милена Костерева