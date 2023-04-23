Полиция сорвала концерт рэпера Scally Milano в Петербурге

Концерт рэп-исполнителя Scally Milano (Даниил Слонов) в петербургском клубе «Гигант Холл» был остановлен визитом полиции, сообщили очевидцы в соцсетях. Официальной информации об отмене мероприятия, которое должно было состояться накануне, 22 апреля, все еще нет.

На распространенных в сети видео видно, как вышедшие на сцену полицейские в штатском просят у собравшихся приготовить документы, удостоверяющие личность. Зрители отвечают силовикам нецензурной бранью и криками.

Предварительная информация, распространившаяся в соцсетях о том, что концерт был прерван якобы из-за смерти посетительницы из-за передозировки наркотиков, оказалась ложной, сообщили представители концертной площадки.

«Во время концерта началась проверка сотрудниками полиции, ими же организован выход зрителей из концертного зала. О причинах проверки нет информации ни у организаторов концерта, ни у администрации Гигант Холла»,— говорится в сообщении.

При этом председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала на своей странице «Вконтакте», что проверка может быть связана с пропагандой наркотических средств в песнях Scally Milano. «Мы обращались в правоохранительные органы по поводу пропаганды употребления запрещенных веществ в песнях исполнителя. Многие люди нам писали об этом»,— заявила она.

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