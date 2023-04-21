Депутат заксобрания попал в базу розыска

Депутат краевого заксобрания Илья Лисняк внесен в разыскную базу МВД России. Вчера Дзержинский суд Перми санкционировал заочный арест господина Лисняка, обвиняемого в вымогательстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России Фото: МВД России

По версии СУ СКР по Пермскому краю, господин Лисняк под угрозой публикации негативной информации вымогал деньги у одного из руководителей администрации губернатора. После возбуждения уголовного дела в офисах депутата и подконтрольных ему фирм прошли обыски.

Задержать самого господина Лисняка силовикам не удалось: по данным СМИ, он покинул Россию. Свою вину в предъявленном обвинении он не признает. «Готовим обращения на федеральный уровень, надеемся на прекращение этого очевидного беспредела»,— написал депутат в своем телеграм-канале.