Цена вопроса

Сильные технические вузы России, как и прежде, заточены на подготовку практико-ориентированных специалистов с крепкой базой фундаментальных знаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено пресс-службой МГТУ им. Н.Э. Баумана Фото: Фото предоставлено пресс-службой МГТУ им. Н.Э. Баумана

Именно поэтому в университетах строятся новые кампусы, оснащенные современным оборудованием, испытательными стендами, чтобы уже сегодня ребята могли учиться на оборудовании, на котором завтра будут работать. Помимо этого, на многие инженерные направления подготовки абитуриенты поступают по целевому договору. Это позволяет не только самим студентам гарантированно трудоустраиваться, но и организациям направлять ребят на практики летом, где их уже со второго курса полноценно погружают в проблемы, которые предстоит решать в будущем. Именно так молодые специалисты нарабатывают первый практический опыт и на выходе чувствуют себя намного увереннее, могут работать «с колес».

Ежегодно МГТУ имени Н. Э. Баумана проводит опрос среди выпускников о трудоустройстве. Разделение идет по направлениям подготовки и полученному образованию. Этот инструмент можно назвать внутренним контролем. Есть и внешний контроль — рейтинг работодателей, например HH, благодаря которому можно судить, насколько востребованы выпускники вуза в целом и по направлениям подготовки. В среднем сразу после окончания университета они получают чуть более 100 тыс. руб.

Как правило, понимание студентов, в каких отраслях они хотели бы работать, формируется не сразу. Студенты в 18 лет и студенты в 22 года — совершенно разные люди. За годы обучения у ребят меняются взгляды и ценности. Но, несмотря на это, есть то, что помогает многим найти себя и свое призвание,— дух самого вуза, который ребята создают. Уже по окончании университета студенты в большинстве своем имеют четкое осознание и понимание, чем хотели бы заниматься. Особая гордость университета — IT-стартапы, новые компании, занимающиеся производством робототехники, машиностроительные предприятия, которые создают наши выпускники, часто начиная еще студентами.

Только порядка 3% от общего числа студентов в конце концов понимают, что оказались совершенно не на той специальности, не готовы связать с ней жизнь. В основном же среди выпускников наблюдается закономерная тенденция: инженерное дело — инженеры, IT-область — айтишники, математика — аналитика и прогнозирование и так далее. Как ни крути, но выбор, сделанный в 18 лет, во многом определяет будущую профессию.

Безусловно, выпускники инженерных факультетов, где большое количество мест отдано именно целевому набору, уходят работать в госсектор, потому что это одно из условий обучения. В МГТУ имени Н. Э. Баумана это порядка 20% от общего числа бюджетников, зачисленных на первый курс в 2022 году. В целом инженерная специальность — довольно специфическая область, работодателем в которой чаще всего выступают предприятия, поддерживаемые государством. Отдельного внимания заслуживают образовательные программы, запущенные совместно с СИБУРом, ЛУКОЙЛом, «Ростехом», НПО «Алмаз», РКК «Энергия»,— у нас очень много совместных программ (особенно с организациями Минпромторга и «Роскосмоса»).

Какой процент студентов после окончания обучения переезжают за границу и работают на зарубежные компании — оценить сложно, рынок труда очень изменился в последний год. В любом случае большинство выпускников сейчас работают на отечественные компании.

Иван Сидельников, ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Н. Э. Баумана