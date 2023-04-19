Власти Таиланда перенесли введение туристического сбора с июня на сентябрь

Введение туристического сбора, который должен взиматься с прибывающих в Таиланд иностранных граждан, перенесли с июня 2023 года на сентябрь в связи со сложностями в реализации этой меры. Об этом сообщил министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан. Pattaya Mail отмечает, что сроки введения сбора переносят уже в пятый раз с момента первого обсуждения идеи в 2018 году.

В феврале правительство Таиланда одобрило решение ввести туристический сбор с 1 июня 2023 года. Предполагалось, что 150 батов ($4,5) будут взимать с иностранцев, которые прибыли в страну наземным и водным транспортом, а 300 батов ($9) — с тех, кто воспользовался авиаперелетом.

Bangkok Post пишет, что о сложностях в реализации сбора сообщили представители авиакомпаний. Они указывали на трудности в применении избирательного подхода к иностранцам, тайцам и экспатриантам. К установлению более четких правил в отношении сбора призывали и туристические операторы. В Ассоциации туроператоров Пхукета обратили внимание, что сбор в размере 150 батов за въезд по суше может повлиять на количество трансграничных посетителей, в частности малайзийских туристов, прибывающих в провинцию Сонгкхла на каждые выходные.

Таиланд изначально планировал ввести сбор в январе 2022 года, однако впоследствии введение неоднократно откладывалось. По словам Пипата Ратчакитпракана, большую часть сборов направят на улучшение работы и ремонт туристических объектов, таких как храмы и музеи.

Милена Костерева