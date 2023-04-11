В Белом доме не видят признаков поставок Египтом оружия России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что США не видят признаков поставок вооружений РФ со стороны Египта. Информация о возможном начале осуществления Египтом военных поставок России появилась в утекших в сеть документах американской разведки. Российские власти назвали эти данные недостоверными.

«Мы не видели никаких признаков того, что Египет предоставляет военную помощь России в виде летального оружия»,— отметил господин Кирби (цитата по AFP).

По его словам, Египет в настоящее время является важным партнером США в сфере безопасности и продолжает им оставаться.

Ранее сегодня, 11 апреля, американская The Washington Post сообщила со ссылкой на утекший в сеть документ американской разведки, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в феврале распорядился изготовить до 40 тыс. ракет для «тайной отправки России». Как отмечает издание, господин ас-Сиси поручил чиновникам держать производство и поставку ракет в секрете «во избежание проблем с Западом».

Комментируя эти данные, представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд рассказал, что Каир не предоставляет помощи ни одной из сторон конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о поставках России летального оружия из Египта «очередной уткой».

Александр Кислов