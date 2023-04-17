Захарова: Украина нужна Польше как «антироссийский инструментарий»

Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что Польша будет поддерживать диалог с Украиной до тех пор, пока та ей нужна как «антироссийский инструментарий». Так она прокомментировала заявление министра развития и технологии Польши Вальдемара Буды о том, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу затрагивает и его транзит в третьи страны.

«Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать»,— написала представитель МИД РФ в Telegram.

Фермерские организации Польши, Венгрии, а также Румынии, Словакии и Болгарии выражали недовольство ввозом в страну украинской сельхозпродукции, так как она предназначена для экспорта в другие страны, но в итоге оседает у них. 15 апреля Венгрия и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции. Еврокомиссия осудила это решение. Болгария также рассматривает введение запрета на поставки зерна из Украины.

Подробности — в материале «Ъ» «Свои продукты ближе к телу».

Лаура Кеффер