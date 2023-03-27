Дружба о двух концах

В марте власти Китая объявили о масштабных мерах по развитию сферы исследований и разработок. Среди них — реструктуризация регулирования, ставка на некрупный частный бизнес, фокус на развитие талантов. Эксперты отмечают определенную схожесть планов Москвы и Пекина в сфере научно-технической политики, целью которых является достижение технологического суверенитета. КНР и РФ сейчас объединяет общая повестка противостояния Западу, что на этом этапе может стать основой для сотрудничества и в научно-технологической сфере. Китай, отмечают эксперты, больше заинтересован в российской фундаментальной науке, РФ же важен китайский опыт коммерциализации разработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эксперты Института экономических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ систематизировали подходы властей Китая к развитию сферы исследований и разработок (ИР), объявленные в марте 2023 года на съезде национального парламента и сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета.

В условиях международной конкуренции за научные прорывы, передовые технологии и квалифицированные кадры КНР нацелена на обеспечение технологического суверенитета, отмечают в ИСИЭЗ. Для этого задумано реформирование научно-технологической сферы, в частности реструктуризация профильного министерства с усилением роли отраслевых ведомств. Также КНР делает ставку на некрупный частный бизнес, который охотно внедряет научные достижения и распространяет культуру инноваций. Для таких компаний государство планирует целенаправленно давать налоговые льготы (увязывая, например, период отсрочки уплаты налогов с характером и сложностью производственного процесса). Особое внимание будет уделено и привлечению талантов в сферу ИР — для этого планируется увеличить госрасходы для всех уровней получения образования.

Определенная схожесть планов Китая и РФ в научно-технической политике может стать преимуществом при укреплении связей между странами, полагает директор Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ Михаил Гершман. В ходе недавней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил кооперацию стран в высокотехнологичных сферах (авиастроение, машиностроение, станкостроение, космические исследования, «сквозные» технологии) и выразил уверенность, что расширение инновационного сотрудничества укрепит технологический суверенитет как РФ, так и КНР (см. “Ъ” от 22 марта).

«Китай всегда готов к открытой экономике, к сотрудничеству: для него это возможность набраться опыта»,— говорит ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Розалия Варфаловская. В ИСИЭЗ отмечают, что, хотя КНР движется к технологической самодостаточности, стране необходима интеграция в глобальное научно-технологическое пространство и международная кооперация в этой сфере. У России и Китая сейчас общая повестка противостояния странам Запада, поэтому они в меньшей степени рассматривают друг друга как угрозу, а в большей — как партнеров в этот определенный исторический момент, полагает китаист Михаил Коростиков.

Хотя Китай смог добиться мирового первенства по ключевым показателям научно-технологического развития, в т.ч. по числу публикаций в международных научных журналах, во многих областях фундаментальных исследований другие государства его опережают. Так что КНР намерена наращивать компетенции за счет углубления научной кооперации с РФ, отмечает Михаил Гершман. В первую очередь речь идет о ядерной физике и реализации проектов класса «мегасайенс» (крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы). Другие перспективные области — цифровые технологии и, в частности, искусственный интеллект, где гонка за первенство между Китаем и США особенно остра (см. “Ъ” от 10 марта), новые материалы, энергетика, транспорт, биотехнологии, медицина, указывает эксперт. Китай больше заинтересован в российской фундаментальной науке, России важен опыт китайских коллег в сфере коммерциализации разработок, говорит он.

Технологический суверенитет для РФ и КНР означает разное, говорит Михаил Коростиков. Китай, видимо, поставил себе задачу производить всю номенклатуру ключевых товаров и обладать всеми ключевыми технологиями, выйдя по ним на первое место в мире. Для России же речь идет об обладании минимальным набором технологий, которые позволяли бы конкурировать с Западом и не «проседать» в развитии. Но РФ действительно интересна Китаю и рядом технологий, отмечает эксперт, например в гражданском самолетостроении.

Венера Петрова