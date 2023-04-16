ПНППК планирует отказаться от выплаты дивидендов, несмотря на увеличение прибыли

Совет директоров ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) на заседании 13 апреля решил рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 финансовый год. Об этом говорится в сообщении, которое было размещено по итогам заседания на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». Поясняется, что такое решение принято советом директоров «в связи с существенным увеличением выпуска продукции по государственному заказу и необходимостью инвестирования в наращивание производственных мощностей общества, а также для выполнения перспективных разработок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее ПНППК опубликовала отчет о финансовых результатах за 2022 год. Как следует из документа, выручка ПАО составила 6,5 млрд руб. (в 2021-м — 5,6 млрд руб.), чистая прибыль — 456,7 млн руб. (годом ранее 199,8 млн руб.).

ПНППК специализируется на производстве датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Также компания занимается производством волоконно-оптических элементов. Кроме того, в марте этого года предприятие начало серийный выпуск импортозамещающих комплектующих для систем пожаротушения к вертолетам Ка-32А11М. ПАО находится под западными санкциями. Контролируется гендиректором Алексеем Андреевым.