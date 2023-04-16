Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ПНППК планирует отказаться от выплаты дивидендов, несмотря на увеличение прибыли

Совет директоров ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) на заседании 13 апреля решил рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 финансовый год. Об этом говорится в сообщении, которое было размещено по итогам заседания на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». Поясняется, что такое решение принято советом директоров «в связи с существенным увеличением выпуска продукции по государственному заказу и необходимостью инвестирования в наращивание производственных мощностей общества, а также для выполнения перспективных разработок».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее ПНППК опубликовала отчет о финансовых результатах за 2022 год. Как следует из документа, выручка ПАО составила 6,5 млрд руб. (в 2021-м — 5,6 млрд руб.), чистая прибыль — 456,7 млн руб. (годом ранее 199,8 млн руб.).

ПНППК специализируется на производстве датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Также компания занимается производством волоконно-оптических элементов. Кроме того, в марте этого года предприятие начало серийный выпуск импортозамещающих комплектующих для систем пожаротушения к вертолетам Ка-32А11М. ПАО находится под западными санкциями. Контролируется гендиректором Алексеем Андреевым.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...