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Коммерсантъ FM
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Китай пообещал не продавать оружие ни одной из сторон конфликта на Украине

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон российско-украинского конфликта, а также будет контролировать экспорт продукции двойного назначения в соответствии с законами и правилами.

Фото: Пресс-служба МИД России

Фото: Пресс-служба МИД России

«Что касается экспорта военной продукции, Китай придерживается осторожной и ответственной позиции. Китай не будет поставлять оружие действующим сторонам конфликта, а также намерен управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами»,— сказал господин Цинь на пресс-конференции по итогам визита в Китай главы МИД Германии Анналены Бербок (цитата по Associated Press). Министр также в очередной раз подтвердил готовность КНР помочь сторонам найти мирное решение конфликта.

В конце марта китайское оборонное ведомство заявило о готовности сотрудничать с Россией для защиты международной безопасности. 13 апреля газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона сообщила, что, по данным американской разведки, КНР одобрила предоставление вооружения России. В марте президент США Джо Байден сказал, что Китай пока не поставляет России военную помощь, но может сделать это в будущем.

В период с 16 по 18 апреля Россию с официальным визитом посетит глава Минобороны КНР Ли Шанфу. В рамках визита планируются переговоры господина Ли с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Как заявили в российском ведомстве, стороны обсудят состояние и перспективы взаимодействия КНР и РФ в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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