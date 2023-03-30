Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с Россией для защиты международной безопасности

Народно-освободительная армия Китая готова сотрудничать с вооруженными силами России по вопросам укрепления стратегической коммуникации и реализации глобальной инициативы безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.

«Армия Китая намерена вместе с ВС РФ прикладывать совместные усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого между главами двух государств, постепенно усиливать стратегическую координацию, регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе»,— следует из заявления китайского оборонного ведомства в WeChat, которое приводит ТАСС.

Тань Кэфэй также отметил, что при проведении совместных учений России, Китая и Ирана удалось повысить способность военно-морских сил трех стран. «Учения еще сильнее укрепили традиционную дружбу и практическое сотрудничество стран и внесли позитивный вклад в обеспечение безопасности на море, регионального мира и стабильности»,— добавил он. Трехсторонние военно-морские учения в акватории Оманского залива проходили с 15 по 19 марта.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Москву. Накануне визита в китайской газете «Жэньминь жибао» опубликована статья Владимира Путина об отношениях России и Китая. В статье президент вновь выступил за «формирование более справедливого многополярного мироустройства». При этом 26 марта глава государства заявил, что Россия и Китай не создают военный союз. По его словам, в отношениях двух стран «все прозрачно».

Подробнее об отношениях России и Китая — в публикации «Ъ» «Пекинская шутка».

Милена Костерева