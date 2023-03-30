Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с Россией для защиты международной безопасности

Народно-освободительная армия Китая готова сотрудничать с вооруженными силами России по вопросам укрепления стратегической коммуникации и реализации глобальной инициативы безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.

«Армия Китая намерена вместе с ВС РФ прикладывать совместные усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого между главами двух государств, постепенно усиливать стратегическую координацию, регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе»,— следует из заявления китайского оборонного ведомства в WeChat, которое приводит ТАСС.

Тань Кэфэй также отметил, что при проведении совместных учений России, Китая и Ирана удалось повысить способность военно-морских сил трех стран. «Учения еще сильнее укрепили традиционную дружбу и практическое сотрудничество стран и внесли позитивный вклад в обеспечение безопасности на море, регионального мира и стабильности»,— добавил он. Трехсторонние военно-морские учения в акватории Оманского залива проходили с 15 по 19 марта.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Москву. Накануне визита в китайской газете «Жэньминь жибао» опубликована статья Владимира Путина об отношениях России и Китая. В статье президент вновь выступил за «формирование более справедливого многополярного мироустройства». При этом 26 марта глава государства заявил, что Россия и Китай не создают военный союз. По его словам, в отношениях двух стран «все прозрачно».

Подробнее об отношениях России и Китая — в публикации «Ъ» «Пекинская шутка».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...