Минобороны назвало темы переговоров Сергея Шойгу с министром обороны КНР Ли Шанфу

Министр обороны России Сергей Шойгу планирует обсудить с главой Минобороны Китая Ли Шанфу состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Господин Шанфу посетит Россию с официальным визитом в период с 16 по 18 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ходе переговоров главы военных ведомств КНР и РФ планируют также обсудить актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, добавила пресс-служба. В ведомстве уточнили, что визит господина Ли в Россию станет его первой зарубежной поездкой после назначения на должность министра обороны Китая в марте.

О назначении Ли Шанфу министром обороны КНР стало известно 12 марта. Ротация была утверждена на очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей. 13 марта Сергей Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР. С 2018 года господин Ли находится под санкциями США, как утверждал Вашингтон, из-за участия в покупке у России истребителей Су-35 и систем С-400. Тот эпизод стал первым случаем, когда США ввели санкции за сделки с РФ.

30 марта китайское оборонное ведомство заявило о готовности сотрудничать с Россией для защиты международной безопасности. 13 апреля газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона сообщила, что, по данным американской разведки, КНР одобрила предоставление вооружения России. В марте президент США Джо Байден сказал, что Китай пока не поставляет России военную помощь, но может сделать это в будущем.

Эрдни Кагалтынов