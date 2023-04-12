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Коммерсантъ FM
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Россия уведомила США о пуске межконтинентальной баллистической ракеты

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия уведомила США о пуске пуске межконтинентальной баллистической ракеты с полигона «Капустин Яр». Запуск был осуществлен вчера, 11 апреля, с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

«Все уведомления о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок направляются в прежнем режиме»,— рассказал господин Рябков (цитата по «Интерфаксу»).

В марте Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В МИД РФ обвинили США в нарушениях договора и сказали, что Вашингтон должен кардинально изменить курс по отношению к Москве. США в ответ решили перестать предоставлять РФ часть данных о своих ядерных силах, которые раньше передавали дважды в год в рамках ДСНВ.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Это все, что останется после него».

Лаура Кеффер

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