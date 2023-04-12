Главные новости к утру 12 апреля

Толщина слоя пепла, выпавшего после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, достигла 20 см в некоторых местах. Расчитка населенных пунктов от пепла и снега начнется сегодня, 12 апреля.

Американский суд приговорил россиянина Дениса Дубникова к уже отбытому сроку тюремного заключения по делу об участии в сговоре с целью отмывания денег. Его задержали в 2021 году в Нидерландах и экстрадировали в США в августе 2022 года.

Неопознанный объект упал рядом с городом Богданович в 99 км от Екатеринбурга. Власти пока никак не комментировали произошедшее.

Стоимость оборудования для майнинга криптовалют выросла на 15–20%, а в некоторых случаях до 30% на фоне роста стоимости биткоина. Подробнее об этом.

Крупнейший в России золотодобытчик «Полюс» рассматривает листинг депозитарных расписок на Астанинской международной бирже, Polymetal может зарегистрировать в Астане свою материнскую компанию. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

В Приморье задержали Олега Пинского, брата главы комиссии Госдумы по регламенту Виктора Пинского, по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он зарегистрировал право на недвижимость во Владивостоке путем махинаций вместе с подельниками и нанес ущерб городу на 2,2 млн руб.

В Курской области отменили салют на День Победы по соображениям безопасности. Ранее в регионе отказались от проведения парада в честь памятной даты.

Экс-президент США Дональд Трамп попросил суд Манхэттена отложить судебное разбирательство по иску о клевете от писальницы и колумнистки Джин Кэрролл. Его адвокаты считают, что перенос необходим из-за повышенного внимания к обвинениям против господина Трампа в СМИ.

Власти Мьянмы нанесли авиаудары по деревне на севере страны, военные утверждают, что они атаковали террористов. AP сообщает о почти 100 погибших и 50 раненых, среди них есть дети.

Входящий в число крупнейших производителей молока, мяса и сахара агрокомплекс экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева начал поиск торговых представителей для поставок в магазины Запорожской и Херсонской областей. Подробнее об этом.

Утечка секретных документов США могла произойти не из Пентагона. По информации Fox News, в некоторых документах есть строго засекреченные разведданные, которые, вероятнее всего, получили Агентство национальной безопасности (АНБ) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

В международный розыск объявили еще одного участника нападения на села в Брянской области в марте Алексея Огурцова. Подробнее об этом.

О предстоящих 12 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».