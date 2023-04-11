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Коммерсантъ FM
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В Курской области отменили салют в честь Дня Победы

Власти Курской области отменили салют в честь Дня Победы по соображениям безопасности, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Как я ранее говорил, сегодня безопасность земляков является приоритетом, поэтому было принято решение отказаться от проведения парада и запуска салютов 9 Мая»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее в Курской области отметили проведение парада в День Победы. Власти обещали дополнительно сообщить о проведении шествия «Бессмертный полк», его формат пока не определен. Аналогичное решение приняли в Белгородской области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Непарадная обстановка».

Олеся Павленко

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