Главные анонсы 12 апреля

В Москве пройдет 543-е заседание Совета Федерации РФ. На нем планируют рассмотреть закон об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в МИД России заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. В мероприятии примут участие входящие в состав комиссии сенаторы и депутаты Госдумы, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители общественных организаций и фондов.

Состоится первая прямая линия врио главы Луганской народной республики Леонида Пасечника с жителями региона.

В Вашингтоне запланирована встреча министров финансов и глав центральных банков стран Группы семи (G7) на полях встречи глав финансовых ведомств и глав центробанков Группы двадцати (G20).

В России размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) повышается до 5 тыс. 339,4 руб. против действующей сейчас ставки в размере 5 тыс. 179,4 руб. за тонну.

Россельхознадзор запрещает ввоз сыра с двух предприятий Белоруссии из-за того, что часть молочного жира в их продукции была заменена говяжьим.

В Ташкенте запланировано начало работы миссии наблюдателей от СНГ на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны, который назначен на 30 апреля.

В Финляндии, как ожидается, состоятся выборы спикера парламента, а затем начнутся переговоры о формировании правящей коалиции и кабинета министров.