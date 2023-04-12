Власти Мьянмы подтвердили авиаудары по деревне на севере страны

Военные Мьянмы нанесли авиаудары рядом с деревней Пазиги в регионе Сикайн на севере страны. Власти страны утверждают, что там находились позиции террористов. Об этом сказано в заявлении, опубликованным на правительственном портале. По информации AP, в результате атаки погибли около 100 местных жителей.

«Военные совершили ограниченные авиаудары, избегая нанесения ущерба мирным гражданам»,— сказано в сообщении, его приводят «РИА Новости». В заявлении утверждается, что удары были «ограниченными».

Об авиаударе по деревне Пазиги стало известно накануне. AP со ссылкой на очевидцев сообщало, что удар был нанесен во время церемонии открытия нового центра оппозиции рядом с деревней. Как сообщали свидетели произошедшего, авиабомбы сбросили на толпу около 8 часов утра по местному времени (05:30 мск).

По информации СМИ, в результате атаки погибли около 100 местных жителей, еще 50 получили ранения. По словам очевидцев, среди раненых и погибших есть дети. Точное число пострадавших и погибших неизвестно. В ООН осудили атаку.

Олеся Павленко