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Коммерсантъ FM
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В США обвиняемого в отмывании денег россиянина Дубникова приговорили к отбытому сроку и штрафу в $10 тыс.

Суд Портленда в штате Орегон приговорил россиянина Дениса Дубникова к уже отбытому сроку тюремного заключения по делу об участии в сговоре с целью отмывания денег. Ему также назначили штраф в $10 тыс. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Господин Дубников также должен соблюдать условия надзора, в том числе регулярно отмечаться в полиции, сдавать анализы на наркотики и добровольно предоставлять образы ДНК в случае запроса властей США, пишут «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу США в ноябре 2021 года. В августе 2022 года его экстрадировали в США. Позже его отпустили до вынесения приговора при условии, что господин Дубников не будет покидать пределов четырех округов штата Орегон и являться на все заседания по своему делу.

Его адвокат сообщал, что Дениса Дубникова обвиняли в отмывании денег в интересах киберпреступников. По версии обвинения, в 2019 году он отмыл около $400 тыс., которые были получены во время кибератак с использованием вирусов-вымогателей в США и других странах. Ему грозило до 20 лет тюрьмы. Господин Дубников признал свою вину по одному пункту обвинения в рамках сделки со следствием.

Олеся Павленко

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